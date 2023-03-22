«Стоимость копеечная, а польза на долгие годы»: Чистомэн установил в Челябинске шесть стеллажей для обмена вещами

В установке очередного стеллажа помогла управляющая компания Фото: СОЦСЕТИ

Свой первый стенд с табличкой «Отдам бесплатно» активист установил еще в конце декабря прошлого года на улице Якутской, 11. Как показало время, такая концепция пришлась по вкусу местным жителям. Каждый день на полках появляются одежда, обувь, детские игрушки и даже продукты питания. В этот раз подобный стеллаж активист оборудовал около одного из челябинских домов по адресу ул. Дзержинского, 119. Установить его помогла местная управляющая компания. При этом как рассказывает сам Чистомэн, буквально за полчаса местные жители принесли три пакета вещей.

Пользователи социальных сетей поддерживают идею активиста и предлагают организовать такие стенды и на других улицах города.

— Каждый раз, проходя мимо площадки с мусорными контейнерами, я ловлю себя на мысли, что мы живем во время одноразовых вещей. Если изучить внимательнее то, что выбрасывают люди, можно найти еще множество вещей, пригодных для дальнейшего использования. Делайте стеллажи. Их стоимость копеечная, а польза на долгие годы, — пишет сам Чистомэн на своей странице в соцсетях.

Пока что подарить вторую жизнь ненужным вещам можно по адресам: Якутская, 11, Барбюса, 81, Дзержинского, 103, Барбюса, 144а, Гагарина, 40, Дзержинского, 119.

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