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НовостиОбщество23 марта 2023 5:29

Электросамокаты вернулись на улицы Челябинска, но стали еще дороже

В этом году их будет больше двух тысяч штук
Иван АЛЕКСЕЕВ
Иван АЛЕКСЕЕВ
Самокаты разбросаны по всему городу

Самокаты разбросаны по всему городу

На улицы Челябинска вернулись электросамокаты Whoosh, теперь их снова можно арендовать. Как сообщили в компании, в этом году их будет 2 200 штук. Базовая стоимость аренды подорожала и составит 40 рублей за старт и 6 рублей за каждую минуту (в прошлом году было 30 рублей и 5 рублей соотвественно). Но эти цифры могут меняться в зависимости от спроса и наличия самокатов.

За два года работы кикшеринга в Челябинске электросамокаты нередко становились причиной скандальных новостей. Из-за этого в некоторых местах движение на них ограничено. Это касается, в основном, популярных парков и скверов — там нельзя разгоняться свыше 15 км/ч.

В остальном ничего не поменялось. Несмотря на то, что с 2023 года электросамокаты появились в правилах дорожного движения, на работе сервиса это никак не отразится. Компания объясняет это тем, что она и раньше работала в условиях, подходящих под новые правила.

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