Самокаты разбросаны по всему городу

На улицы Челябинска вернулись электросамокаты Whoosh, теперь их снова можно арендовать. Как сообщили в компании, в этом году их будет 2 200 штук. Базовая стоимость аренды подорожала и составит 40 рублей за старт и 6 рублей за каждую минуту (в прошлом году было 30 рублей и 5 рублей соотвественно). Но эти цифры могут меняться в зависимости от спроса и наличия самокатов.

За два года работы кикшеринга в Челябинске электросамокаты нередко становились причиной скандальных новостей. Из-за этого в некоторых местах движение на них ограничено. Это касается, в основном, популярных парков и скверов — там нельзя разгоняться свыше 15 км/ч.

В остальном ничего не поменялось. Несмотря на то, что с 2023 года электросамокаты появились в правилах дорожного движения, на работе сервиса это никак не отразится. Компания объясняет это тем, что она и раньше работала в условиях, подходящих под новые правила.

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