Электросамокаты в Челябинске на каждом углу Фото: Кирилл САДЫКОВ

Они везде и повсюду… Стоят на тротуарах в ожидании нового ездока, рассекают по паркам, а иногда и по дорогам, резво обгоняя машины. Электросамокаты буквально заполонили Челябинск. Проехаться с ветерком — это здорово, но все чаще в сводках новостей рассказывают о сбитых самокатчиками и серьезно пострадавших пешеходах. Где должны ездить электросамокаты в Челябинске и какие правила соблюдать — разбирались эксперты в эфире радио «Комсомольская правда».

И не велосипед, и не мопед, и не пешеход

Передвижения электросамокатов пока никак не регулируются в России. Как рассказал автоюрист Юрий Панченко, по правилам дорожного движения формально самокаты приравниваются к пешеходу, но с натяжкой. По идее если средство движется самостоятельно без использования ручной тяги, как например, инвалидная коляска, то считается транспортом.

— Но тогда, где к нему технический регламент и требования к оснащению? — объясняет Юрий Панченко. — Если электросамокат — это транспортное средство, то нужно решать, где ему можно двигаться, разрабатывать деление, как у велосипедов по возрасту. Сразу возникает огромное количество вопросов, которые сейчас, к сожалению, никак не решены.

По словам эксперта, есть предложения законодателей, минтранспорта, гильдии средств индивидуальной мобильности, но собрать все вместе пока не получается.

Наши дороги не всегда удобны для передвижения на самокате Фото: Кирилл САДЫКОВ

Что говорят производители электросамокатов

Мы изучили официальный сайт самокатов Woosh, где обозначается позиция компании. В компании считают, что электросамокат по характеристикам все-таки ближе к велосипедам: самокат больше 25 км/ч ехать не может и начинает движение благодаря мускульной тяге, то есть для того, чтобы мотор включился, нужно оттолкнуться ногой и набрать скорость 3 км/ч.

По ПДД велосипедисты не могут ездить по тротуарам, а должны двигаться по крайней правой полосе ближе к обочине попутно движению. Если самокат приравнивают к пешеходу, то двигаться он должен по встречной полосе.

Что говорят в ГИБДД

В ГИБДД по Челябинской области разъясняют: сигвеи, гироскутеры, моноколеса, электросамокаты — это средства индивидуальной мобильности. По ПДД они приравниваются к пешеходам: должны двигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам, а в случае их отсутствия — по обочине, спешиваться на пешеходном переходе и так далее.

— В случае, когда нет ни одного из вышеперечисленных условий, разрешается движение в один ряд по краю проезжей части навстречу движению транспортных средств, — добавляют в ведомстве.

Но есть более серьезные самокаты, которые разгоняются быстрее 50 км/ч, а электродвигатель мощностью больше 0,25 кВт. Такие самокаты относятся к мототранспортным средствам категории «L».

— Для управления такой техникой необходимы права категории («М» или «А»). А значит водитель подобного самоката обязан соблюдать правила дорожного движения также, как и водители мототранспорта. За нарушение ПДД водителей этих «самокатов» будут привлекать к административной ответственности.

Таким мощным самокатам нельзя ездить по тротуарам и пешеходным дорожкам, они должны двигаться по правому краю проезжей части, либо по полосе для велосипедистов.

Что делать, если попал в ДТП с электросамокатом?

Как рассказал Юрий Панченко, правила дорожного движения всегда скажут, кто виноват в аварии.

— Если происходит наезд на самокатчиков или ловят пользователей самокатов в состоянии опьянения, суды будут приравнивать водителей самокатов к водителям мопедов со всеми вытекающими последствиями, — поясняет Юрий Панченко. — Такая практика однозначно сложилась в Татарстане, есть и у нас прецеденты. Я думаю, что пока мы будем двигаться по этому пути. Если электросамокат наехал на пешехода, то его «водитель», даже будучи невиновным в ДТП, все равно будет нести материальный ущерб.

Если вы попали в ДТП с электросамокатом, то в первую очередь нужно оказать помощь пострадавшему, потом позвонить в полицию, опросить свидетелей и дождаться оформления протокола. Вообще в ГИБДД советуют ездить в шлемах и защитной экипировке.

Страховка покроет расходы?

В приложениях, которые устанавливается для пользоваться самокат-шерингом, есть страховка за 30-35 рублей. Если во время катания происходит какой-либо инцидент — ломается или повреждается самокат, чужое имущество или наносится вред здоровью, она должна покрывать ущерб.

— В каждом сервисе проката как автомобилей, так и самокатов и велосипедов, всегда есть страхование. Для самокатов и велосипедов эта опция добровольная, так как это не требуется по закону, от страховки можно легко отказаться, — объясняет специалист по страхованию Ярослав Королев.

Эксперты не советуют отказываться от страховки Фото: Кирилл САДЫКОВ

По сути, эта опция поможет застраховать себя, свое здоровье, имущество и ответственность перед третьими лицами. Максимальная страховая сумма в Челябинске, по словам Ярослава Королева, 600 тысяч рублей в основном от компаний «Ренессанс» и «Альфа-страхование».

— Но многие пользователи проката эту опцию убирают, чтобы не платить, так как считают лишние 35 рублей или 30 рублей. Но я считаю, что в первую очередь согласие на страховку — это ответственность человека, который может причинить вред другим. Сейчас самокатчик совершенно безнаказан, он не попадает под правила дорожного движения, как машина, ущерб за которую можно получить по полису ОСАГО, — объясняет Ярослав Королев.

По его мнению, необходимо узаконить жесткое наказание для тех, кто приносит вред здоровью: штраф, если его нет, то общественные работы, если нет — то лишение свободы.

— В Англии, например, штрафы для участников дорожного движения доходят до миллионов фунтов, — говорит Королев. — А у нас самокатчик, сбив человека, скажет: «Извините, я вам дам несколько тысяч рублей и все». И через суд непросто взыскать. Наши суды, к сожалению, присуждают не больше 10 тысяч рублей морального вреда, плюс оплата лечения. Но это крайне мало. Представляете, на ребенка налетает такой самокатчик, весом под 100 килограммов. Он реально может сделать подростка инвалидом. Я считаю, это главное. Страхование лишь часть, основное — адекватная система наказаний за совершенное правонарушение.

В ГИБДД приравнивают самокаты к пешеходам Фото: Кирилл САДЫКОВ

А может сделать электросамокаты дорогими, чтобы неадекваты не гоняли?

По мнению Ярослава Королева, неадекватное поведение самокатчиков во многом связано с воспитанием.

— Многие, кто берет в аренду самокаты, никогда в жизни не водили машину и не знают правил поведения на дороге, им не рассказывали о правилах езды на пешеходных дорожках, — говорит Ярослав Королев. — Просто есть культура, она через какое-то время сформируется, мы привыкнем к этим самокатам, для нас это новизна, но посмотрите на Азию, там ведь большинство граждан передвигаются на двухколесных транспортных средствах. И там тоже большое количество аварий, но опять это происходит с новиками, туристами, потому что они не ввелись в этот инстинкт самосохранения, они не знают правил игры на передвижение.

И даже ограничения по возрасту не помогут, уверен эксперт. Есть много способов получить доступ к самокату, ведь в отличие от каршеринга здесь не требуется индентификация.

— К сожалению, это не предусмотрено прокатными компаниями, но может быть законодательно и нужно вводить какие-то требования. Пока что конкуренция приводит к получению продукта максимально легко, быстро и дешево.

Шеринг электросамокатов появился в Челябинске в апреле этого года. Причем не один, а сразу два.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Столько плитки, меня аж трясет»: тестируем аренду электросамокатов в центре Челябинска. Рассказываем, насколько приятно катание и стоит ли оно своих денег (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru