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НовостиПроисшествия23 марта 2023 10:52

В Челябинске со льдины на реке сняли четверых подростков

Спасатели перенесли юношей на берег
Елена КОЛЧИНА
Фото: администрация Челябинска

Фото: администрация Челябинска

В Челябинске спасатели эвакуировали четверых подростков со льдины на реке Миасс. Инцидент произошел днем 23 марта.

Как рассказали в мэрии города, прохожие заметили школьников, которые разгуливали по тающему льду и срочно позвонили в службу спасения.

К месту происшествия примчались спасатели в гидрокостюмах. Разновозрастных мальчишек они обнаружили на льдине с отколовшимися краями недалеко от берега. На руках подростков перенесли на берег, но не отпустили сразу же. Сначала с юношами провели строгую воспитательную беседу об опасности прогулок по тонкому льду.

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