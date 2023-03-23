В Челябинске показали проект реконструкции ТК «Изумруд»

Помимо реконструкции ТК планируется благоустройство территории
Фото: Ирина ФАДЮШИНА
На публичных слушаниях в Доме архитектора представили проект реконструкции торгового комплекса «Изумруд», расположенного возле Областной больницы. Вопрос, вынесенный на повестку, касался предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.
Вид с улицы Воровского
Фото: Ирина ФАДЮШИНА
Изменения минимальная, уточнила проектировщик — менялись входные группы и крыльца к ним.
— Планируется реконструкция здания, но она, видимо, в дальнейшем отдельно будет согласовываться. Есть эскизные решения, которые представлены в экспозиции, — рассказала Надежда Михайлина, представитель ООО ЮжУрал БТИ, которое вносил изменения в проект.
В 2023 году владельцы «Изумруда» уже планировали реконструкцию, которая подразумевала увеличение площади и этажности. Весной 2020 году торговый комплекс выставили на продажу за 65 млн. Осенью того же года ЗАО «Афганец», которому принадлежит «Изумруд», оштрафовали на полмиллиона за работу без разрешения на ввод в эксплуатацию.
Фото: Ирина ФАДЮШИНА
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