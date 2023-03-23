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НовостиПроисшествия23 марта 2023 17:05

Полицейские задержали в Челябинске пенсионера, который напал с ножом на мужчину

Преступника задержали по горячим следам
Ян Стоев
Ян Стоев
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинске пенсионер с ножом напал на мужчину. Возле дома №18 на Копейском шоссе он ударил пострадавшего в грудь и скрылся.

О произошедшем сообщили в полицию. В это время неподалеку патрулировал экипаж ДПС. Возле дома №7 они увидели мужчину, который по приметам был похож на нападавшего.

— Подозреваемый в совершении преступления задержан. При нем обнаружен нож. Злоумышленника доставили в районный отдел полиции, — рассказали в ГУ МВД по Челябинской области.

Задержанному мужчине 68 лет. Сейчас на него планируют возбудить уголовное дело. Пострадавший мужчина с ножевым ранением находится в больнице.

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

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