Полицейские задержали в Челябинске пенсионера, который напал с ножом на мужчину

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинске пенсионер с ножом напал на мужчину. Возле дома №18 на Копейском шоссе он ударил пострадавшего в грудь и скрылся.

О произошедшем сообщили в полицию. В это время неподалеку патрулировал экипаж ДПС. Возле дома №7 они увидели мужчину, который по приметам был похож на нападавшего.

— Подозреваемый в совершении преступления задержан. При нем обнаружен нож. Злоумышленника доставили в районный отдел полиции, — рассказали в ГУ МВД по Челябинской области.

Задержанному мужчине 68 лет. Сейчас на него планируют возбудить уголовное дело. Пострадавший мужчина с ножевым ранением находится в больнице.

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru