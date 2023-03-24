После издевательства учителя над учеником в школе Копейска педагогов Челябинской области будут тестировать на их психологическое состояние

Учителя порой отыгрываются на учениках. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Челябинской области учителей проверят на их психологические настроения. Об этом сказала в своем блоге первый вице-губернатор Ирина Гехт, отреагировав на инцидент в школе Копейска, когда педагог унижал ученика и заставил его встать на колени.

— Случаи вопиющие: дети жалуются на рукоприкладство педагогов. Считаю нужным внедрять тестирование для преподавателей на предмет их психологических настроений, — прокомментировала Ирина Гехт. — Также нужно ввести супервизию при профессиональном выгорании.

Последний скандал произошел 21 марта. Родители обнародовали запись, на которой слышно, как учитель требует от ученика встать на колени, а 12-летний мальчик извиняется. При этом на записи слышны шлепки и удары.

Что это, профессиональное выгорание или преступные действия, предстоит решить следствию.

Пока же в правительстве региона предлагают подключить детских психологов, которые должны быть в курсе обстановки в школе.

— Дала поручение коллегам вместе с психологами проанализировать обстановку в каждой школен, напомнить подросткам что есть люди, с которыми можно поделиться, — сказала первый вице-губернатор.

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