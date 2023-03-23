Заставил встать на колени и извиняться: в Челябинской области возбудили уголовное дело после издевательств школьного учителя над учеником

Учитель вызвал мальчика на разговор после занятий Фото: Валентина ВАГАНОВА

В одной из школ города Копейска произошел скандал, связанный с издевательством учителя над 12-летним учеником. Момент инцидента записали на диктофон, а родители одного из школьников позже обнародовали запись. На аудио слышны шлепки и удары, а в какой-то момент мужчина заставляет ребенка встать на колени.

По данным КП-Челябинск, инцидент произошел 21 марта. Учитель обществознания и истории вызвал школьника на личный разговор после урока. Педагог был не в восторге от поведения мальчика на занятиях и начал его ругать. Мы расшифровали фрагмент аудиозаписи (имеется в распоряжении редакции).

— Извините пожалуйста. Не будет больше такого.

— На колени встал! В глаза смотреть! На колени встал! Смотри сюда, давай. Скажи, что ты хочешь сказать!

— Извините пожалуйста. Не будет больше такого.

— Почему!?

— Я не буду больше. Извините пожалуйста.

После этого слышны шлепки и удары. Учитель снова по нескольку раз заставляет извиняться ученика.

— Ты что себя так ведешь то, а!? Сопля зеленая. Я тебя обоссу сейчас здесь, понял!?

— Не надо

— Прям здесь, сейчас.

Произошедшее не осталось без внимания правоохранительных органов. Как рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, по факту инцидента сейчас проводится проверка.

— В отношении учителя школы возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). Дело находится на контроле прокурора Копейска, — отметила Наталья Мамаева.

К проверке также подключились полицейские. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что в школе уже работают инспекторы по делам несовершеннолетних.

— Все обстоятельства инцидента в учебном заведении устанавливаются. По результатам проверки будут приняты решения в соответствии с законодательством, — прокомментировали в региональном полицейском главке.

Похожий инцидент ранее произошел в одной из школ поселка Петропавловска Верхнеуральского района. Там учитель математики во время урока ударил шестиклассника. Дети записали момент инцидента на камеру телефона.

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