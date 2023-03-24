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НовостиПроисшествия24 марта 2023 7:41

В Челябинской области один мужчина попытался убить другого за чтение стихов

С жизнью из-за поэзии чуть не расстался посетитель бара
Елена КОЛЧИНА
И нападавший, и его жертва были пьяны

И нападавший, и его жертва были пьяны

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Магнитогорске посетитель бара с ножом бросился на незнакомца. Пострадавший остался жив, но попал в больницу.

Инцидент произошел вечером 22 марта. Один из клиентов бара был пьян. Он громко и долго читал стихи. Такое поведение взбесило другого посетителя, тоже пьяного. Мужчина несколько раз ударил любителя поэзии ножом, а затем сбежал.

— Обвиняемый задержан сотрудниками Росгвардии, потерпевшему оказывается медицинская помощь в лечебном учреждении, — рассказал старший помощник руководителя СУ Следственного комитета по Челябинской области Владимир Шишков.

В отношении агрессора возбудили уголовное дело о покушении на убийство. На время расследования мужчину отправили в СИЗО.

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