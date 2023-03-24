В Челябинской области один мужчина попытался убить другого за чтение стихов

И нападавший, и его жертва были пьяны Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Магнитогорске посетитель бара с ножом бросился на незнакомца. Пострадавший остался жив, но попал в больницу.

Инцидент произошел вечером 22 марта. Один из клиентов бара был пьян. Он громко и долго читал стихи. Такое поведение взбесило другого посетителя, тоже пьяного. Мужчина несколько раз ударил любителя поэзии ножом, а затем сбежал.

— Обвиняемый задержан сотрудниками Росгвардии, потерпевшему оказывается медицинская помощь в лечебном учреждении, — рассказал старший помощник руководителя СУ Следственного комитета по Челябинской области Владимир Шишков.

В отношении агрессора возбудили уголовное дело о покушении на убийство. На время расследования мужчину отправили в СИЗО.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.