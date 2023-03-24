Исследовали малую народность: состоялся показ ещё одного фильма о нагайбаках

В зале заседаний администрации района состоялся показ документального фильма «Атаса баласа» (Папин ребёнок – прим. ред), режиссер Анжелика Григорьева.

В основе этого фильма – приезд Анжелики, режиссёра, с отцом на свою родную землю, в Нагайбакский район. Это личное размышление и исследование на тему малой национальности и причастности к ней.

На основе встреч с родственниками, с людьми, внесшими вклад в жизнь Нагайбакского района, с жителями посёлков – вырисовывается картина сегодняшней жизни этого народа, нагайбаков, а также становится ясным то, что уже растворилось во времени. Также в фильме собраны хроникальные кадры, фотографии военного времени, записи народного нагайбакского пения.

Фильм произвёл большое впечатление на зрителей. Практически все отмечали его теплоту и душевность. Это не научное исследование малой народности, это размышления о том, что молодёжь практически забывает свой язык, а ведь именно на языке держится культура нагайбаков. Поэтому в обсуждениях жители высказывали мнение, что в школах района необходимо ввести хотя бы факультативно уроки родного языка. Такой опыт есть в некоторых школах района, и его, по мнению выступавших, можно распространить и на другие образовательные учреждения.

В зале собрались родные и близкие Анжелики, друзья семьи и просто неравнодушные жители, которых волнует судьба малой народности. Все участники обсуждения высказывали своё видение фильма, впечатления от показа. Они отмечали, что о нагайбаках сняты уже десятки фильмов и эта работа раскрыла новые грани малой народности – семейные традиции.

В заключение мероприятия первый заместитель главы района Яков Кригер вручил режиссёру фильма Анжелике Григорьевой благодарственное письмо от администрации Нагайбакского района.