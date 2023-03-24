Андрей Барышев поздравил коллектив НХТ и всех деятелей театрального искусства с профессиональным праздником

Фото: Соцгород

Накануне Международного дня театра, который отмечается 27 марта, представители общественного движения «Соцгород» побывали в гостях у коллектива Нового художественного хеатра и поздравили его сотрудников с профессиональным праздником. Худрук театра Евгений Гельфонд получил благодарность от лидера движения Андрея Барышева.

Сотрудничество «Соцгорода» с НХТ началось в конце прошлого года: артисты театра принимали активное участие в благотворительных мероприятиях, новогодней елке, Дед Мороз и Снегурочка выезжали с подарками «Соцгорода» к ребятишкам домой.

Фото: Соцгород

Лидер «Соцгорода», экс-депутат Госдумы Андрей Барышев благодарит коллективу НХТ за сотрудничество и поздравляет его коллектив, а также всех служителей Мельпомены с профессиональным праздником:

— Дорогие друзья! Поздравляю вас с Международным днем театра! Этот профессиональный праздник отмечают люди, которые служат высоким идеалам добра, справедливости и благородства, воспитывают лучшие человеческие качества в зрителях всех поколений. И по тому, насколько востребовано театральное искусство, можно судить о состоянии общества, о его духовных запросах и нравственном здоровье.

В культурной жизни нашего региона-труженика театр играет особую роль. Челябинская область обладает огромным культурным потенциалом. У нас работают 16 профессиональных театров. Каждый театральный сезон сопровождается новыми постановками, открытием новых имен. Радуют своим творчеством не только профессиональные коллективы, но и народные театры, самодеятельные драматические объединения, где занимаются и взрослые, и дети.

Желаю всем служителям театральных муз, поклонникам и почитателям театрального искусства здоровья, счастья, творческих удач, неиссякаемых источников вдохновения!