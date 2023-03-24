В Челябинской области потеплеет до +17 градусов

Погода гонит южноуральцев на улицу (дома с включенным отоплением оставаться будет нелегко) Фото: Антон СЕНЬКО

В Челябинской области продолжается резкое потепление. Уже в понедельник 27 марта днем прогнозируют до +17 градусов.

В выходные, 25 и 26 марта погода будет не такой теплой, но все же весенней. Днем воздух станет прогреваться до +7, +12 градусов, а по ночам столбик термометра не опустится ниже отметки в -2 градуса.

Подует ощутимый ветер: 5-10 метров в секунду, а при порывах — до 15 метров в секунду.

По всей территории региона обещают переменную облачность, и только в горных районах в ближайшие три дня возможны дожди.

Напомним, из-за нехарактерно теплой погоды в Челябинской области раньше обычного срока зацвела верба.

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