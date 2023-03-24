Весна торопится: из-за нехарактерно теплой погоды в Челябинской области раньше обычного зацвели кусты

Фото: нацпарк "Таганай"

В Челябинской области в 2023 году весна приходит «с опережением графика». В национальном парке «Таганай» раньше обычного срока начала распускаться верба. Первым пушистым цветам полагалось бы появиться на неделю позже.

Муравьи на Таганае в этом сезоне и вовсе проснулись на две недели раньше обычного. Во всем виновата нетипично теплая погода.

Фото: нацпарк "Таганай"

— Средняя температура воздуха в две первые декады марта составила -3,4 градуса, что почти в два2 раза выше нормы, — объяснили в пресс-службе нацпарка.

Несмотря на все особенности, нынешняя весна не побила рекорд по количеству тепла. Он принадлежит весне 2020 года, когда средняя температура в марте была вдесятеро выше нормы. Самым холодным за всю историю наблюдений на Таганае оказался март 1898 года. Тогда в первый месяц весны было холоднее, чем зимой. Средняя температура составляла -16,7 градуса.

Напомним, в Челябинской области стремительно тает лед на реках. Он уже пропал на некоторых участках Юрюзани. А в Челябинске накануне с треснувшей льдины эвакуировали четверых подростков.

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