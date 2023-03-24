Челябинским родителям дали неделю, чтобы выйти из Viber

Общаться в Viber родители смогут только между собой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Родители Челябинска в экстренном порядке регистрируются на российской платформе «Сфертум». Учителя сообщили им, что с 31 марта все официальные чаты, где писали об изменениях в расписании и домашних заданиях, будут удалены. Таким образом, у них есть всего неделя, чтобы перейти в новый мессенджер на основе соцсети ВКонтакте.

— Всем пройти по ссылке, с 4 четверти вся информация для вас будет только в этом чате, — говорится в сообщении.

Некоторые родители сказали, что не планируют использовать «Сфертум», однако рассказывать каждому по отдельности задания никто не будет.

Ранее региональный минобр подтвердил «КП-Челябинск», что с 1 марта приложения Discord, Microsoft Teams, Skype for Business, Snapchat, Telegram, Threema, Viber, WhatsApp и WeChat стали под запретом. Школам дали время, чтобы они организовали переход на отечественную платформу.

— «Сфертум» связан с системой «Сетевой город», — пояснили в минобре. — Там родители могут общаться в чатах, делать онлайн-звонки, загружать файлы.

Чтобы зарегистрироваться в «Сфертуме», родителям придется установить на телефон VK Мессенджер. О том, что Viber уйдет в прошлое, родителей предупреждали и раньше, однако практически никто не оценил удобства.

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