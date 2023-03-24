В челябинском поселке Сосновка на два месяца перекроют движение из-за ремонта

Проезд откроют только летом
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В поселке Сосновка в Челябинске перекроют дорогу более, чем на два месяца. Проезд машин запретят по участку между домом №17 по улице Пионерской и домом №25 по улице Водопроводной. Ограничения начнут действовать в 8:00 25 марта и продлятся до 20:00 31 мая.
Как пояснили в мэрии, запретной для автомашин территория станет на время ремонта железобетонного ограждения очистных сооружений.
Схема: администрация Челябинска
— Работы ведет строительная компания «Геострой», — уточнили в администрации Челябинска.
Напомним, 25 и 26 марта закроют движение троллейбусов на северо-западе Челябинска.
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