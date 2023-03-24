Прокурором Аши в Челябинской области стал Александр Калинин

Александр Калинин. Фото: прокуратура Челябинской области

Прокуратуру города Аши в Челябинской области возглавил Александр Калинин. В пятницу, 24 марта, его представители коллективу надзорного ведомства. Об этом сообщили в пресс-центре региональной прокуратуры.

Александр Калинин служит в органах прокуратуры 12 лет. Он работал помощником и старшим помощником Катав-Ивановского городского прокурора. Затем перешел на должность заместителя прокурора Чесменского района. С октября 2020 года занимал пост заместителя Катав-Ивановского городского прокурора.

Калинин заменит на посту Евгения Разумного. Прежний руководитель сейчас возглавляет прокуратуру Карталов.

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