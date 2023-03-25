Челябинец на электросамокате сбил женщину на дороге и уехал. Теперь его ищет полиция

Кадр с видео: Госавтоинспекция Челябинска

В Челябинске мужчина на электросамокате сбил пенсионерку и скрылся. Инцидент произошел накануне вечером во дворе дома №33 на Комсомольском проспекте.

63-летняя женщина получила травмы. Ей оказали помощь врачи. Сейчас Госавтоинспекция ищет виновника ДТП. Информацию о мужчине просят сообщать по следующим номерам телефона: 89000211842, 728-61-18, 728-60-10.

— Водитель электросамоката является полноценным участником дорожного движения, который несет такую же ответственность за свои действия, как и водитель автомобиля. Поэтому не нужно недооценивать электросамокаты и считать их простым аттракционом, — заявили в ГИБД Челябинска.

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