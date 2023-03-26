В Челябинск приходит теплая погода Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области 27 марта потеплеет до +18 градусов. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. Как рассказывают синоптики, завтра по всей области ожидается теплый день без осадков. В самом Челябинске температура воздуха составит от +15 до +17 градусов.

При этом в некоторых частях региона прогнозируют ветер. Периодически порывы будут достигать 14 метров в секунду.

В ночь на 27 марта столбики термометров не покажут температуру ниже нуля. Синоптики обещают, что она останется плюсовой.

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