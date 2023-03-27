В Челябинске пляжи подготовят к открытию к 15 мая

Обычно пляжи открывают 1 июня, но подготовить площадки решили заранее Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинске в купальном сезоне 2023 года откроют 9 муниципальных пляжей. Об этом на совещании в мэрии сообщил вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов. По его словам, пляжи, как и в прошлом году, откроют на озере Смолино, Первом озере и Шершневском водохранилище.

— Сейчас все контракты заключены по уборке мусора, подсыпке песка, приведению к нормативному состоянию малых архитектурных форм. Ведется набор матросов-спасателей, — сообщил Александр Астахов. — К 15 мая будем готовы открыть все пляжи.

Напомним, в прошлом сезоне в Челябинске также работали 9 бесплатных муниципальных пляжей. Вдобавок были открыты 9 частых пляжей. Но купаться разрешили только на 15 территориях, на остальных оказались неподходящие условия.

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