В Челябинске до начала лета высадят цветы на клумбы

Цветы высадят, не дожидаясь лета Фото: Иван МАКЕЕВ

Во всех районах Челябинска к 1 июня высадят цветы. Заполнить клумбы и цветники к этому сроку поручила мэр Наталья Котова.

— Нужно предусмотреть наличие укрывных материалов, полив зеленых насаждений, и обязательно обеспечить высадку цветов до 1 июня, — перечислила она требования к подрядчикам, которые будут сажать цветы и ухаживать за ними.

Напомним, только в Центральном районе на газоны, фигурные клумбы и композиции из цветов готовятся потратить 25 млн рублей. Возле здания районной администрации собираются поставить цветочный рояль, а у мемориала «Солдатам правопорядка» разместят цветочные «пироженки».

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