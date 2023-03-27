В Челябинске дороги помоют с порошком

Скопившуюся за зиму грязь будут отмывать спецсредствами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинске помоют дороги после зимы. Об этом на совещании в мэрии сообщила лава города Наталья Котова.

— Видела, уже начали мыть прилотковую часть. Постепенно переходим на все дорожное полотно, — порекомендовала она. — Плюсовые температуры, думаю, что справимся с этим вопросом. Нужно будет отмывать моющими средствами.

— С применением порошка основные магистрали будем отмывать, — пообещал замглавы города по дорожному хозяйству Андрей Ксензов, уточнив, что для начала «влажной уборки» подождут еще большего потепления.

По словам Андрея Ксензова, на минувшей неделе на улицы вывели подметально-уборочные и комбинированные дорожные машины.

— Усилили группировку дорожных рабочих по сбору случайного мусора, — добавил вице-мэр.

Наталья Котова отметила, что вымыть нужно будет также остановки общественного транспорта и перильные ограждения.

Мэр поручила подрядчикам сосредоточиться на наведении порядка и взяться за сбор листьев и мусора, не дожидаясь официального объявления субботников.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.