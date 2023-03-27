«Билеты стоили как на поезд»: из Челябинска отменили авиарейс в Тюмень

Пассажиры смогут вернуть деньги, а вот планы придется менять Фото: Андрей АБРАМОВ

Из Челябинска отменили рейс в Тюмень авиакомпании Utair, запланированный за субботу, 1 апреля. Об этом сообщила читательница КП-Челябинск, которая успела купить билеты.

— Хотели провести отпуск где-нибудь недалеко. 1,5 часа полета вместо 8 часов на поезде показалось заманчивым предложением. Причем, цена та же. Теперь придется искать другое направление, — поделилась челябинка Галина.

Такое сообщение получили пассажиры Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В пресс-службе челябинского аэропорта ответили, что Тюмень стоит в полетной программе с 1 апреля. Эта же информация есть на сайте воздушной гавани. По остальным вопросам нас переадресовали к авиакомпании.

При этом на сайте Utair билеты уже не продаются ни на эту субботу, ни на следующую. Мы направили запрос в пресс-службу авиаперевозчика.

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