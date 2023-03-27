В ботаническом саду ЧелГУ суслик Егор признал весну и вышел из спячки

Пока проснулся только один суслик. Фото: пресс-служба ЧелГУ.

В ботаническом саду Челябинского государственного университета проснулся первый суслик. Егора встретили радостно – ведь это значит, что весна точно пришла!

− Весна! Проснулся первый суслик. Доброе утро, Егорка, − написали в сообществе университета в ВК.

Скоро подтянутся и остальные. Тогда у маленьких зверьков начнется брачный период.

Что интересно, в прошлом году первые суслики проснулись ровно в том же месте. Правда, произошло это уже в апреле.

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