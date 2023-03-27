В Челябинской области ушел в отставку глава комитета по мобилизационной работе

Служебный контракт с председателем комитета расторгли 26 апреля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель комитета мобилизационной работы Челябинской области Сергей Малышев ушел с поста по собственному желанию. Его отставку одобрил губернатор Алексей Текслер. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

— Освободить Малышева Сергея Яковлевича от замещаемой должности председателя комитета мобилизационной работы Челябинской области. Расторгнуть с ним служебный контракт и уволить 26 апреля 2023 года, — указано в постановлении.

Сергей Малышев занимал пост главы комитета с 2014 года. До назначения на эту должность он был заместителем председателя ведомства.

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