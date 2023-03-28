В Челябинске экстренно остановили поезд из-за путешественника, уцепившегося за последний вагон

Мужчина рискнул жизнью, пытаясь уехать из Челябинска бе билета Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинске пришлось срочно останавливать уже отправившийся с вокзала поезд «Самара –Караганда». Дежурившие на платформе полицейские заметили мужчину, который в последний момент вспрыгнул на подножку последнего вагона. По всей видимости, он так и собирался ехать дальше, держась за поручни перед дверью в вагон.

Полицейские связались с проводницей вагона, та сорвала стоп-кран, пассажира сняли с подножки.

Как рассказали в региональном линейном управлении МВД на транспорте, это оказался 32-летний безработный. У мужчины обнаружилась судимость за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Нарушитель признался, что последние несколько лет жил в подмосковном Подольске, а теперь решил перебраться на Алтай. Правда, денег на переезд не нашлось. Поэтому до Челябинска путешественник доехал автостопом, а дальше решил отправиться в сторону Кургана на поезде. Без билета, уцепившись за вагон.

План провалился. Нарушителя оставили в Челябинске. Ему выписали штраф в 2 тыс. рублей за проезд на подножке.

Поезд из-за происшествия задержался, правда, не критично. Он отстал от расписания всего на шесть минут.

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