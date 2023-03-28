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НовостиОбщество28 марта 2023 7:14

В Челябинске экстренно остановили поезд из-за путешественника, уцепившегося за последний вагон

Безработный мужчина пытался пересечь полстраны без денег
Елена КОЛЧИНА
Мужчина рискнул жизнью, пытаясь уехать из Челябинска бе билета

Мужчина рискнул жизнью, пытаясь уехать из Челябинска бе билета

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинске пришлось срочно останавливать уже отправившийся с вокзала поезд «Самара –Караганда». Дежурившие на платформе полицейские заметили мужчину, который в последний момент вспрыгнул на подножку последнего вагона. По всей видимости, он так и собирался ехать дальше, держась за поручни перед дверью в вагон.

Полицейские связались с проводницей вагона, та сорвала стоп-кран, пассажира сняли с подножки.

Как рассказали в региональном линейном управлении МВД на транспорте, это оказался 32-летний безработный. У мужчины обнаружилась судимость за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Нарушитель признался, что последние несколько лет жил в подмосковном Подольске, а теперь решил перебраться на Алтай. Правда, денег на переезд не нашлось. Поэтому до Челябинска путешественник доехал автостопом, а дальше решил отправиться в сторону Кургана на поезде. Без билета, уцепившись за вагон.

План провалился. Нарушителя оставили в Челябинске. Ему выписали штраф в 2 тыс. рублей за проезд на подножке.

Поезд из-за происшествия задержался, правда, не критично. Он отстал от расписания всего на шесть минут.

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