Под Челябинском водитель автокрана задел ЛЭП и чуть не погиб из-за удара током

Водитель во время пожара спрыгнул с автокрана. Фото: «Россети Урал»

В пригороде Челябинска водитель автокрана во время работ задел линию электропередач. В результате началось возгорание, которое сопровождалось мощными вспышками. Рабочий чудом уцелел и отделался испугом.

Момент инцидента опубликовала в соцсетях компания «Россети Урал». По их данным, ЧП произошло из-за халатности и грубого нарушения правил работы.

— Накануне в Центральные сети «Челябэнерго» поступил сигнал о технарушении в работе линии 110 кВ «Шагол - Харлуши». Приехавший на место персонал обнаружил нарушителей, которые только чудом не пострадали, — сообщили в пресс-службе «Россети Урал».

В компании отметили, что водитель спецтехники должен получить наряд на выполнение работ. Кроме того, запрещено ставить машины под действующими линиями электропередач.

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