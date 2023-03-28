Капитальный ремонт трамвайных путей в Челябинске стартует 1 апреля

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске с 1 апреля стартует капитальный ремонт трамвайных путей. Работы будут вестись сразу на нескольких участках до 15 октября. Об этом сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».

Участки, где будет вестись ремонт

Кроме того, планируется устранить дефекты на отремонтированных в прошлом году трамвайных путях. Работы по этому направлению будут вестись на семи участках. Среди них:

— ул. Дзержинского от ул. Гагарина до ул. Многостаночников;

— ул. Новороссийская от ул. Машиностроителей до разворотного кольца «Чистопольская»;

— ул. Рождественского от автодороги Меридиан до Копейского шоссе;

— Переезд шоссе Металлургов - ул. Жукова;

— Переезд Копейского шоссе - ул. Гагарина;

— Переезд проспект Победы - ул. Косарева;

— Переезд пр-т Победы - ул. Чайковского.

Все выявленные дефекты собираются устранить в мае-июне текущего года.

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