Капитальный ремонт трамвайных путей в Челябинске стартует 1 апреля

Фото: Андрей АБРАМОВ
В Челябинске с 1 апреля стартует капитальный ремонт трамвайных путей. Работы будут вестись сразу на нескольких участках до 15 октября. Об этом сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».
Участки, где будет вестись ремонт
Кроме того, планируется устранить дефекты на отремонтированных в прошлом году трамвайных путях. Работы по этому направлению будут вестись на семи участках. Среди них:
— ул. Дзержинского от ул. Гагарина до ул. Многостаночников;
— ул. Новороссийская от ул. Машиностроителей до разворотного кольца «Чистопольская»;
— ул. Рождественского от автодороги Меридиан до Копейского шоссе;
— Переезд шоссе Металлургов - ул. Жукова;
— Переезд Копейского шоссе - ул. Гагарина;
— Переезд проспект Победы - ул. Косарева;
— Переезд пр-т Победы - ул. Чайковского.
Все выявленные дефекты собираются устранить в мае-июне текущего года.
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