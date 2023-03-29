В Сочи и Москву каждый день: из Челябинска летом можно будет летать в 24 города

Чаще всего самолеты будут отправлять в Москву и Сочи Фото: Андрей АБРАМОВ

Челябинский аэропорт перешел на летнее расписание. Оно будет действовать до 28 октября. В плане полетов — рейсы в 24 города.

Только в Москву с июня каждый день собираются отправлять по 10 самолетов (пока что ежедневно выполняют по 7 рейсов). Челябинцы смогут выбрать, лететь им в столицу рано утром, днем или вечером.

С 1 мая увеличится количество авиарейсов в Санкт-Петербург. А с начала лета самолеты станут чаще отправляться из Челябинска в Сочи. Еженедельно к Черному морю станут посылать по 28 самолетов шести авиакомпаний. Четырежды в неделю челябинцы смогут улететь в Минеральные Воды.

— На международных воздушных линиях ожидается рост авиаперевозок за счет увеличения полетных программ в Анталью турецких перевозчиков, — сообщили в пресс-службе «Челябинского авиапредприятия.

В Турцию из Челябинска можно будет добраться и самолетами российских компаний. В частности, Red Wings выполняет рейсы в Стамбул и Анталью. Отправлять самолеты из Челябинска в Анталью готовится компания «Победа».

Вдобавок из Челябинска будут выполнять полеты в Казань, Норильск, Новый Уренгой, Нижневартовск, Красноярск, Ханты-Мансийск, Сургут, Уфу, Волгоград, Нижний Новгород и Махачкалу.

В мае планируют запустить авиарейс до Калининграда.

Помимо Турции челябинцы смогут улететь в Таджикистан (в города Душанбе и Худжанд), Кыргызстан (в Ош), Армению (в Ереван) и Казахстан (в Астану).

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