Откуда у тигра зеленые глаза? Челябинский зоозащитник пожаловался на рекламу цирка-шапито

В рекламе нашли неточности, которые могут ввести в заблуждение Фото: Василий Вахрин

Зоозащитник Карен Даллакян вместе с юридическим бюро «Курмаев и партнеры» пожаловались в антимонопольную службу из-за рекламы цирка шапито «Виват» на сайте Кассы.ру. Они нашли неточности, которые, по их мнению, вводят людей в заблуждение.

— В основе своей против их деятельности ничего не имеется, если только не используются животные. Но в рекламе, которая распространена везде, есть две неточности, которые вводят в заблуждение потребителей, и, на наш взгляд, являются недопустимыми, - комментирует Андрей Курмаев.

Реклама на сайте Kassy.ru, которая вызвала вопросы. Фото: Kassy.ru

Он объяснил, что название программы «Бенгальские тигры», при этом в ней есть другие элементы, а определить точный подвид тигра можно только при наличии генетического паспорта животного. Во-вторых, в рекламе используется изображение тигра, к которому есть вопросы:

— Это животное, которое содержится в цирке и участвует в выступлениях? У него действительно зеленые глаза или это цветокоррекция программными комплексами? – говорит Андрей Курмаев.

В связи во всем этим юрист просит УФАС Челябинской области признать рекламу цирка недостоверной, убрать ее и не размещать больше, а также составить административный материал и направить его в суд для привлечения к ответственности.

В антимонопольной службе региона КП-Челябинск сообщили, что заявление принято вчера, 28 марта, и будет рассмотрено в течение месяца.

Цирк «Виват» начал выступления в Челябинске, под куполом на площадке возле торгового центра 18 марта.

Летом прошло года челябинец пожаловался на рекламу другого цирка, приглашающего на «Шоу персидских леопардов». Плакат обещал, что зрителям продемонстрируют более 60 дрессированных животных.

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