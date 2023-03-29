В Миассе бабушка осталась без средств к существованию из-за сотрудницы почты

Пенсия была единственным доходом у бабушки Фото: Евгения ГУСЕВА

В Миассе Челябинской области сотрудница Почты России украла пенсию у 86-летней бабушки. Она пришла домой к старушке, чтобы передать деньги, но никто не открыл дверь. Тогда почтальон сама расписалась за получение пенсии и забрала 28 тысяч рублей.

Это был единственный доход бабушки, поэтому ей пришлось брать деньги в долг у родственников, чтобы прожить очередной месяц. О случившемся узнала прокуратура, которая провела проверку и привлекла почтальона к ответственности. Пока шло расследование, женщина возместила 15 тысяч рублей, но оставшиеся 13 тысяч все еще не добрались до пенсионерки.

— В пользу пенсионерки взыскана сумма причиненного ущерба около 13 тысяч рублей и компенсация морального вреда в размере 15 тысяч рублей, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Кроме этого, по ч. 2 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата» почтальон получила условный срок.

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