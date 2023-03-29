Большую партию новых автобусов передали сельским школами и больницам Челябинской области

фото: пресс-служба губернатора.

В сельские школы и больницы отправились 66 автобусов и машин скорой помощи. Обновленный парк традиционного для начала выставили в Челябинске на площади Революции, затем машины разъехались по селам.

Школьные автобусы получили 25 муниципалитетов. Такие машины нужно менять каждые 10 лет. Именно столько проездил на ПАЗике водитель из села Радиомайка Пластовского района. Теперь на новенькой "Газели" он будет доставлять детей в детский сад Верхней Санарки и школу.

— 12 километров до одной школы, и еще 14 — до второй. Возим в любую погоду каждый день, — рассказывает Анатолий Огоньков. — Я вожу 17 детей, есть еще вторая машина, но она еще на ходу.

С 2019 года в Челябинской области заменили 263 автобуса за счет федерального и областного бюджетов.

— За несколько лет мы обновили больше половины школьных автобусов в регионе, — прокомментировал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. — Также на две трети обновили автомобили скорой помощи.

Сегодня сельские больницы и ФАПы получили 22 автобуса. Это реанимобили, передвижная поликлиника с флюорографом и мамографом.

До конца 2023 года в Челябинской области закупят еще 30 автомобилей. Также губернатор поставил задачу увеличить зарплаты водителям и следить, чтобы все машины стояли в гаражах, а не на улице.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru