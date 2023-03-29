В апреле в Челябинской области введут пожароопасный сезон

С наступлением весны в Челябинской области вырос риск возникновения лесных пожаров Фото: Иван МАКЕЕВ

Практически во всех городах и районах Челябинской области с 1 апреля начнут вводить пожароопасный сезон. На других территориях к таким мерам прибегнут через несколько недель. Постановление об этом опубликовано на официальном портале правовой информации.

— Установить с 20 апреля начала пожароопасного сезона в лесах на территории Ашинского, Катав-Ивановского, Кусинского, Нязепетровского и Саткинского муниципальных районов, а также в Верхнем Уфалее, Златоусте и Усть-Катаве, — указано в документе.

Южноуральцам в пожароопасный сезон рекомендуется разводить огонь в лесах на специальных площадках и только в необходимых случаях. Территория вокруг костра должна быть очищена в радиусе 10 метров от сухостоя, травы и других легковоспламеняемых материалов. Также не следует бросать непогашенные окурки и спички на землю.

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