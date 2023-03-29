Жителей Челябинска приглашают поучаствовать в опросе по выбору мест для красочных граффити

Граффити существенно разбавляют обстановку вокруг панельных домов. Фото: читатель КП

Стены жилых домов во дворах Челябинска хотят украсить яркими граффити. Уличные художники пока не определились с местами и решили узнать у горожан, где им следует начать работать. Специально для этого в соцсетях стартовал опрос по выбору дворов для нанесения красочных рисунков.

Проект реализуют художники объединения «GraffitiRussia». Челябинцы могут отправить им фото и адрес будущего объекта в комментариях официальной группы во «ВКонтакте».

— После набора 5-10 кандидатов мы запускаем опрос. Продолжительность голосования составляет две недели, — отмечают представители «GraffitiRussia».

Двор-победитель получит бесплатное оформление от художников объединения. Однако перед стартом работ горожанам нужно согласовать все с главным по дому или управляющей компанией.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru