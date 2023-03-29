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НовостиОбщество29 марта 2023 14:19

Жителей Челябинска приглашают поучаствовать в опросе по выбору мест для красочных граффити

Яркие рисунки собираются нанести на фасады зданий во дворах
Ян Стоев
Ян Стоев
Граффити существенно разбавляют обстановку вокруг панельных домов. Фото: читатель КП

Граффити существенно разбавляют обстановку вокруг панельных домов. Фото: читатель КП

Стены жилых домов во дворах Челябинска хотят украсить яркими граффити. Уличные художники пока не определились с местами и решили узнать у горожан, где им следует начать работать. Специально для этого в соцсетях стартовал опрос по выбору дворов для нанесения красочных рисунков.

Проект реализуют художники объединения «GraffitiRussia». Челябинцы могут отправить им фото и адрес будущего объекта в комментариях официальной группы во «ВКонтакте».

— После набора 5-10 кандидатов мы запускаем опрос. Продолжительность голосования составляет две недели, — отмечают представители «GraffitiRussia».

Двор-победитель получит бесплатное оформление от художников объединения. Однако перед стартом работ горожанам нужно согласовать все с главным по дому или управляющей компанией.

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