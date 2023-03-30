В Челябинске 30 марта не будут работать два светофора на перекрестках

Светофоры временно обесточат Фото: Евгения ГУСЕВА

В Челябинске 30 марта погас светофор на пересечении улиц Цвиллинга и Орджоникидзе. Как пояснили в городском Комитете дорожного хозяйства, светофор отключили ради технических работ. Автоматически регулировать движение прекратили в 8:00, а возобновить обещают только с 18:00.

Кроме того, с 13:00 выключат светофор на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Жукова. Там будут чинить электросети с 13:00 до 16:00.

Напомним, утром на крупном перекрестке в Челябинске сошел с рельсов трамвай. Вагон развернуло поперек дороги. Авария попала на видео.

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