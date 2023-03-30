Мошенники отправили педагога из Челябинска в Москву на «глобальную операцию» по поимке преступника

Челябинска осталась должна банкам более миллиона рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Челябинска по требованию аферистов бросила все дела, экстренно полетела в Москву и обивала там пороги банков. Женщина взяла в кредит 1,3 млн рублей и все передала мошенникам, а очнулась от наваждения лишь благодаря удивительному совпадению.

Жертвой мошенников стала 42-летняя работница детского центра. Педагогу позвонил незнакомец, представился сотрудником правоохранительных органов и потребовал помочь в «глобальной операции» по поимке преступника.

Злодей, по словам самозванца, пытался оформить на имя педагога крупный кредит. Чтобы не дать преступнику скрыться с деньгами, челябинке нужно было срочно лететь в Москву и получить все средства самой.

Сомнительную историю телефонный мошенник «подтвердил», выслав в мессенджер повестку, документ о возбуждении уголовного дела и видео, на котором якобы задерживали злоумышленника. А чтобы у женщины не было шанса трезво оценить ситуацию, аферисты все время оставались с ней на связи и уговаривали никому не раскрывать страшно секретные данные о «борьбе с преступностью».

Челябинка купила билет на самолет. После прибытия в столицу ее послали в банк в Химках. Там она получила кредит в 700 тыс. рублей и все перевела на счета мошенников. Но аферисты не унимались. Они заявили, что нужно оформить еще кредиты.

Женщина принялась ездить от одного банка к другому. Наконец ей удалось получить в долг 600 тыс. рублей. Снова все деньги она переслала мошенникам.

Ночь педагог провела в гостинице. А с утра снова отправилась за кредитом, ведь аферисты по телефону настаивали. В одном офисе за другим челябинке отвечали отказом.

К вечеру уставшая женщина решила попытать счастья в банковском отделении в торговом центре. В очереди она стояла рядом с пожилым мужчиной. Пенсионер принялся рассказывать соседке историю о телефонном звонке, сотрудниках правоохранительных органов и необходимости срочно оформить кредит. С ужасом челябинка поняла, что рассказ мужчины в точности совпадает с ее собственной ситуацией — и наверняка и она, и пожилой москвич стали жертвами обманщиков.

Огорченная женщина немедленно поехала в аэропорт, вернулась в Челябинск и рассказала обо всем случившемся в полиции.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество), — рассказали в региональном ГУ МВД. — Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, совершивших противоправное деяние.

Ранее в Челябинске раскрыли мошенническую схему с кредитами на покупку мебели.

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