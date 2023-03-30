В Челябинске возбудили уголовное дело после ДТП, в котором пострадали двое подростков на самокате

Фото: ГИБДД Челябинска

В Челябинске на водителя автомобиля Nissan, которая сбила двух подростков на электросамокате, возбудили уголовное дело. Расследование ведется по статье о нарушении правил ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (ч.1 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-центре региональной прокуратуры.

— Двум несовершеннолетним 2008 года рождения причинены травмы, которые могут быть квалифицированы как тяжкий вред здоровью. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль прокуратурой города Челябинска, — уточнили в надзорном ведомстве.

Напомним, авария произошла вечером 29 марта возле дома №26 по улице Кулибина. По данным Госавтоинспекции Челябинска, 39-летняя женщина за рулем Nissan Juke сначала врезалась в препятствие, а потом сбила двух подростков на электросамокате. Всех участников ДТП увезли в больницу.

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