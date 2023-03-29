В Челябинске женщина за рулем Nissan сбила двух подростков на электросамокате

Фото: ГИБДД Челябинска

Вечером 29 марта в Челябинске произошло ДТП с участием автомобиля Nissan Juke и электросамоката. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

Все произошло возле дома №26 по улице Кулибина. По предварительным данным, 40-летняя женщина за рулем Nissan Juke врезалась в препятствие, после чего сбила двух подростков на шеринговом самокате.

— В результате ДТП травмы получили водитель и двое подростков 14 и 16 лет. Все участники происшествия доставлены в медицинское учреждение, — сообщили в ГИБДД Челябинска.

Фото: ГИБДД Челябинска

Напомним, электросамокаты вернулись на улицы Челябинска на прошлой неделе. За два года работы кикшеринга они нередко становились причиной скандальных новостей. Из-за этого в некоторых местах движение на самокатах ограничено. Это касается, в основном, популярных парков и скверов — там нельзя разгоняться свыше 15 км/ч.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru