В Челябинске под реновацию попали 40 аварийных домов

После завершения реновации у оставшихся аварийных домов сократят сроки расселения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Часть аварийных домов в Челябинске собираются снести в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Всего под реновацию попадают 40 зданий. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».

Вице-мэр Челябинска по имущественным вопросам Надежда Рыльская отметила, что реализация проектов КРТ ускорит расселение жильцов из аварийных домов. Всего в городе под реновацию попадут пять участков.

— Если мы сможем расселить 40 домов в рамках КРТ, то у остальных домов сроки расселения существенно сократятся, — заявила Надежда Рыльская в эфире Центра управления регионом.

В Ленинском и Советском районах Челябинска две такие площадки включают в себя зону жилой застройки. По словам Надежды Рыльской, мэрия подписала с предпринимателями десять договоров, по которым должны расселить 19 домов.

На следующем этапе под КРТ должны попасть зоны в районе шоссе Металлургов, пустырь на Игнатия Вандышева и участок по улицам Краснознаменной и Партизанской. Там планируется три квартала застройки.

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