В Челябинске летом будут ремонтировать проспект Ленина

На проезжей части заменят асфальт, а с пешеходных дорожек уберут лестницы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске собираются отремонтировать участок проспекта Ленина. Асфальт обновят на отрезке между перекрестками с улицами Цвиллинга и Героев Танкограда.

— Срок завершения работ – август 2023 года, — сообщили в мэрии.

Схема: администрация Челябинска

При этом точный срок начала работ пока не определен. Не выбрали даже фирму, которая займется ремонтом. Пока только готовятся к аукциону по выбору подрядчика.

Помимо асфальта планируют заменить бортовые камни вдоль дороги. А на перекрестках с улицами Российской и 3-го Интернационала уберут ступеньки для пешеходов. Вместо лестниц там сделают плавные спуски.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.