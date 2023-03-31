В Челябинске случилось массовое ДТП с маршруткой

Машины слегка помяло, но люди в аварии не пострадали Фото: Артем КИЛЬКИН

В Челябинске утром 31 марта произошла авария с участием шести машин. Среди столкнувшихся на Копейском шоссе автомобилей — маршрутный микроавтобус.

Как рассказали в ГИБДД города, ДТП началось с ВАЗ-2109 под управлением 20-летней девушки. Машина врезалась в Mitsubishi Lancer, потом вильнула вправо, зацепила маршрутку №75, проехала дальше и врезалась в стоявшие на краю дороги Honda Fit и Hyundai Accent.

Тем временем Mitsubishi после столкновения с ВАЗом врезалась в Iveco.

— В результате ДТП пострадавших нет, — уточнили в Госавтоинспекции.

Напомним, тем же утром в Миассе грузовик с отказавшими тормозами проломил стену больницы.

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