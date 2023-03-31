Экология или война с голубями? Узнали у орнитолога, куда пропали воробьи

Все реже попадаются на глаза эти маленькие птички. Фото: Антон ФОКИН

Многие челябинцы замечают, что в городе почти не видно воробьев. Теорий об исчезновении масса: от слишком вредных выбросов до войны с голубями. Но, оказывается, число птиц уменьшилось из-за вырубки кустов на улицах и во дворах. Об этом эфире радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95.3 FM) рассказал бердвотчер и орнитолог-любитель Георгий Кравченко.

– Все дело в том, что очень мало становится кустов. А это те места, где воробьи находят укрытие от хищников и живут-общаются там. Также косят газоны, выкашивают семена. А воробей – птица зерноядная, – рассказал Георгий Кравченко.

Помочь воробьям может любой житель города. Достаточно во дворе дома разместить простую кормушку, где воробьи будут прятаться от хищников и разводить потомство.

Также орнитолог рассказал, что делать с пьяными свиристелями, которые лежат на городских улицах.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru