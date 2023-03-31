Улицу Бейвеля в Челябинске сдадут почти на год раньше

Финансирование, запланированное на 2024 год, будет перенесено на этот Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Губернатор Алексей Текслер заявил о решении закончить строительство улицы Бейвеля раньше срока. Приехав на место, он сообщил подрядчику, что финансирование, запланированное на 2024 год, будет перенесено на этот.

— К октябрю закончить успеете? — поинтересовался Алексей Текслер.

Эту же дорогу губернатор осматривал ровно год назад Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Подрядчик пообещал, что машины поедут по новой дороге уже в 2023 году.

На этой неделе губернатор призвал жителей области жаловаться ему в соцсетях на состояние дорог. По словам Текслера, улица Бейвеля заняла первое место по количеству жалоб.

— Контракт заключен на четырехполосную дорогу, — сообщил Алексей Текслер. — Одобрено опережающее строительство и принято решение часть средств 2024 года перевести на 2023 год.

Эту же дорогу губернатор осматривал ровно год назад. Несколько лет назад построили микрорайон Парковый, а трассу так и не сделали.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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