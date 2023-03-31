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НовостиОбщество31 марта 2023 10:20

Улицу Бейвеля в Челябинске сдадут почти на год раньше

Сроки поставил губернатор Алексей Текслер во время объезда проблемных челябинских дрог
Ольга ЩАПИНА
Финансирование, запланированное на 2024 год, будет перенесено на этот

Финансирование, запланированное на 2024 год, будет перенесено на этот

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Губернатор Алексей Текслер заявил о решении закончить строительство улицы Бейвеля раньше срока. Приехав на место, он сообщил подрядчику, что финансирование, запланированное на 2024 год, будет перенесено на этот.

— К октябрю закончить успеете? — поинтересовался Алексей Текслер.

Эту же дорогу губернатор осматривал ровно год назад

Эту же дорогу губернатор осматривал ровно год назад

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Подрядчик пообещал, что машины поедут по новой дороге уже в 2023 году.

На этой неделе губернатор призвал жителей области жаловаться ему в соцсетях на состояние дорог. По словам Текслера, улица Бейвеля заняла первое место по количеству жалоб.

— Контракт заключен на четырехполосную дорогу, — сообщил Алексей Текслер. — Одобрено опережающее строительство и принято решение часть средств 2024 года перевести на 2023 год.

Эту же дорогу губернатор осматривал ровно год назад. Несколько лет назад построили микрорайон Парковый, а трассу так и не сделали.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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