Что происходило в миасской больнице, когда туда на скорости въехал грузовик. Видео

Фото: ЧП Миасс / Vk.com

Грузовик, протаранивший стену в миасской больнице, практически занял половину помещения. Судя по кадрам с видео, которым поделились очевидцы, здесь находился процедурный кабинет. Но, к счастью, никто из персонала и посетителей не пострадал.

— П****ц, в поликлинику КАМАЗ заехал, — говорит автор ролика.

Напомним, ДТП произошло утром 31 марта. Как рассказали в ГИБДД Миасса, у грузовика отказали тормоза на повороте. «КАМАЗ» столкнулся с Kia Rio, а затем вильнул влево, съехал с дороги и врезался в здание городской больницы №1. После этого кабина грузовика загорелась. В ДТП пострадала женщина, которая находилась за рулем KIA.

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