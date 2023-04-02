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НовостиОбщество2 апреля 2023 4:28

Маршрутку №174 из Челябинска в Копейск отменили. На чем теперь можно уехать

Проезд будет стоить 38 рублей по транспортной карте
Дарья МАРКОВА
Теперь можно будет уехать только на автобусе.

Теперь можно будет уехать только на автобусе.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

1 апреля отменена маршрутка №174 Копейск-Челябинск. Теперь туда можно приехать на двух автобусах. Рассказываем, как это сделать выгодно.

Проезд на маршрутке №174 стоил 45 рублей, а теперь можно будет ездить за 38 рублей. Правда, из поселка Потанино надо будет ехать с пересадкой. Но ждать второй автобус придется недолго, он ходит каждые 10-15 минут.

В автобусе №5 по транспортной карте билет стоит 25 рублей. При пересадке на автобус №123 спишется еще 13 рублей.

А при поездке из Челябинска в Копейск в автобусе №123 с транспортной карты спишется 33 рубля. При пересадке на №5 – еще 5 рублей.

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