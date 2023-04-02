Маршрутку №174 из Челябинска в Копейск отменили. На чем теперь можно уехать

Теперь можно будет уехать только на автобусе. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

1 апреля отменена маршрутка №174 Копейск-Челябинск. Теперь туда можно приехать на двух автобусах. Рассказываем, как это сделать выгодно.

Проезд на маршрутке №174 стоил 45 рублей, а теперь можно будет ездить за 38 рублей. Правда, из поселка Потанино надо будет ехать с пересадкой. Но ждать второй автобус придется недолго, он ходит каждые 10-15 минут.

В автобусе №5 по транспортной карте билет стоит 25 рублей. При пересадке на автобус №123 спишется еще 13 рублей.

А при поездке из Челябинска в Копейск в автобусе №123 с транспортной карты спишется 33 рубля. При пересадке на №5 – еще 5 рублей.

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