Челябинка стала серебряным призером первенства России по шорт-треку

Девушка заняла второе место. Фото: пресс-служба минспорта Челябинской области

Серебряным призером первенства России по шорт-треку среди юниоров стала жительница Челябинска Мария Труханова. Она стала второй на дистанции 500 метров.

Лучший результат показала Анастасия Жеганова из Санкт-Петербурга. А третье место заняла Любовь Бушуева из Москвы.

В прошлом году сборная команда Челябинской области, в составе которой выступала Мария Труханова, стала первой в эстафетной гонке на 3000 метров.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru