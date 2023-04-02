Челябинка стала серебряным призером первенства России по шорт-треку

Девушка заняла второе место. Фото: пресс-служба минспорта Челябинской области
Серебряным призером первенства России по шорт-треку среди юниоров стала жительница Челябинска Мария Труханова. Она стала второй на дистанции 500 метров.
Лучший результат показала Анастасия Жеганова из Санкт-Петербурга. А третье место заняла Любовь Бушуева из Москвы.
В прошлом году сборная команда Челябинской области, в составе которой выступала Мария Труханова, стала первой в эстафетной гонке на 3000 метров.
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