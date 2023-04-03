В Челябинской области 949 человек за неделю заболели коронавирусом

Уже почти 410 тыс. человек в Челябинской области заболели коронавирусом Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинской области за неделю снизилась заболеваемость коронавирусом. За семь дней зарегистрировали 949 новых случаев Covid-19. Это на 144 меньше, чем неделей ранее. В среднем, ежедневно коронавирус диагностируют у 135 южноуральцев.

За все время с начала пандемии Covid-19 обнаружили уже у 409 669 жителей Челябинской области.

Данные о смертности среди заболевших в региональном министерстве здравоохранения держат в секрете уже почти два месяца.

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