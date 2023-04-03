В Челябинске с 10 апреля начнут обработку против клещей

В Челябинске постараются предотвратить появление клещей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Челябинске с 10 апреля начнут акарицидную обработку территорий. Об этом на совещании в мэрии сообщил замглавы города Александр Астахов. По его словам, спецсоставом против клещей опылят более 1,3 тыс. гектаров.

— В первую очередь со следующей недели начнется обработка городских кладбищ в связи с тем, что родительский день в этом году 25 апреля, — уточнил Александр Астахов.

Мэр Наталья Котова поручила сразу же после обработки кладбищ обезопасить от клещей парки, скверы и другие общественные пространства.

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