Военком Андрей Максуров Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области с 1 апреля начался весенний призыв на военную службу, который продлится до 15 июля. Отправки начнутся с 20 апреля. Планируется, что отправятся в армию около 3,5 тысяч южноуральцев. Об этом КП-Челябинск сообщил главный военный комиссар Челябинской области Андрей Максуров.

– Год службы пролетит незаметно. Для одних это возможность возмужать, повзрослеть, получить военно-учетную специальность, обрести настоящих армейских друзей, а для других военная служба по призыву – путь к призванию, которое становится делом всей жизни, – отметил полковник Андрей Максуров.

Сроки службы по призыву в Российской Федерации составляют один год. Служить срочники из Челябинской области будут в Центральном военном округе (32%), Восточном (26%), Западном (10%), Южном (6%). В Северный флот отправятся 2%, различные войска вооруженных сил 15%, нацгвардию 8%, формирования МЧС – 1%. Еще 10 человек будут служить в научной роте.

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