В Челябинске жители Северо-Запада ощутили подземные толчки

Толчки почувствовали в ЖК "Ньютон". Фото: google.ru/maps

В Челябинске жильцы комплекса «Ньютон» ощутили странную вибрацию, которая прошла по всему дому. Что-то похожее почувствовали люди в Парковом 3. Наблюдениями они поделились в дворовом чате.

– Тряхнуло, как будто все завибрировало, и посуда застучала слегка, – рассказала КП-Челябинск жительница «Ньютона» Светлана.

Сообщения жителей "Ньютона".

Официальные источники информации о толчках в Челябинской области не публиковали. Жильцы «Ньютона» нашли связь между землетрясением на озере Байкал, которое состоялось в тот же день. Якобы, отголоски дошли до Южного Урала. Также, в качестве причины они видят строительство метро и взрывы на карьерах.

– Никаких данных и обращений о землетрясении на Северо-Западе не было, – сообщили в пресс-службе МЧС по Челябинской области.

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