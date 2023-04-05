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НовостиОбщество5 апреля 2023 12:00

Челябинский депутат Госдумы попросила СК проверить комиков, пошутивших над смертью военкора Татарского

Яна Лантратова заявила, что юмор на человеческой трагедии является преступлением
Ян Стоев
Ян Стоев
Яна Лантратова

Яна Лантратова

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинский депутат Госдумы Яна Лантатова направила запрос главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой проверить деятельность стендап-комиков Александра Долгополова и Гарика Оганесяна. Ранее в соцсетях появился ролик, в котором комедианты на сцене разыграли шутку-пародию по мотивам вручения фигуры со взрывчаткой военкору Владлену Татарскому.

— Отправила запрос главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой организовать проверку указанных фактов, дать правовую оценку действиям стендап-комиков и принять соответствующие меры реагирования, — сообщила в своем Telegram-канале Яна Лантратова.

Депутат подчеркнула, что юмор на человеческой трагедии является преступлением. Обществу нужно реагировать на такие действия и дать понять комикам, что не следует зарабатывать дешевой славы на крови.

Напомним, 32 человека пострадали 2 апреля при взрыве в кафе в Петербурге на творческой встрече военкора Владлена Татарского. Сам журналист погиб на месте после вручения ему статуэтки со спрятанной внутри бомбой. Подарок военкору сделала 26-летняя Дарья Трепова. Осколки устройства ранили множество гостей.

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