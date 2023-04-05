Челябинский депутат Госдумы попросила СК проверить комиков, пошутивших над смертью военкора Татарского

Яна Лантратова Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинский депутат Госдумы Яна Лантатова направила запрос главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой проверить деятельность стендап-комиков Александра Долгополова и Гарика Оганесяна. Ранее в соцсетях появился ролик, в котором комедианты на сцене разыграли шутку-пародию по мотивам вручения фигуры со взрывчаткой военкору Владлену Татарскому.

— Отправила запрос главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой организовать проверку указанных фактов, дать правовую оценку действиям стендап-комиков и принять соответствующие меры реагирования, — сообщила в своем Telegram-канале Яна Лантратова.

Депутат подчеркнула, что юмор на человеческой трагедии является преступлением. Обществу нужно реагировать на такие действия и дать понять комикам, что не следует зарабатывать дешевой славы на крови.

Напомним, 32 человека пострадали 2 апреля при взрыве в кафе в Петербурге на творческой встрече военкора Владлена Татарского. Сам журналист погиб на месте после вручения ему статуэтки со спрятанной внутри бомбой. Подарок военкору сделала 26-летняя Дарья Трепова. Осколки устройства ранили множество гостей.

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